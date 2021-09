Chers membres du Club,L'équipe de rédaction de Developpez.com a le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle rubrique dédiée auxest créée.Grâce à cette nouvelle rubrique, vous pouvez retrouver des ressources pour découvrir ou apprendre les Méthodes Agiles.N'hésitez donc pas à poster vos idées et suggestions.Suivez l'actualité et les nouvelles publicationsVous pouvez poser vos questions et aider les débutants, mais également échanger et débattre sur différents thèmes.Vous aussi, vous pouvez rejoindre l'équipe de rédaction et contribuer avec nous !Vous avez des idées ou des suggestions ? Contactez-nous , nous sommes à votre écoute.Bonne lecture !