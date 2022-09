Parcours Agile Blended Learning Professional Scrum Master

Parcours Agile Blended Learning Professional Scrum Product Owner

Des modules en ligne (entre 3 et 5 heures).

Une journée de formation en synchrone à distance avec un expert certifié ; cette journée vous permettant de revoir et approfondir les points clés évoqués dans les modules e-learning (7 heures).

Un accès au Scrum Guide.

Un voucher de certification (remis à la fin de la journée de formation).

L'accès à 250 questions pour vous préparer au passage de la certification.

Aujourd’hui, il est primordial de travailler en mode Agile et notamment dans la gestion de projets. Travailler en mode Agile, c’est livrer à un rythme régulier les phases du projet au client ou utilisateur final. C’est aussi gagner en productivité et limiter les coûts pouvant survenir à l’improviste dans la mise en place d’un projet. L’agilité peut aussi être mise en place dans le projet de l’amélioration d’une organisation interne.La méthode Agile la plus répandue sur le marché actuel est la méthode Scrum (environ 70 % des projets relèvent de la méthodologie Agile Scrum). Celle-ci est soutenue par plusieurs organisations internationales, et bénéficie d'une reconnaissance que chaque individu "pratiquant" peut afficher grâce à la certification.Après avoir formé en présentiel plus de 2600 professionnels à ce jour sur la méthode Agile, Global Knowledge propose aujourd'hui une autre façon de se former et viser la certification pour ceux qui disposent de peu de temps ou d'un budget restreint. Le groupe de formations IT a ajouté à son catalogue une nouvelle offre Agile Blended Learning, avec ses deux parcours :Le blended learning (formation hybride ou mixte) est un type de formation innovant qui mêle cours classiques en présentiel et outils issus de l’enseignement en e-learning. Cette combinaison gagnante permet aux apprenants de suivre les cours de la formation à leur rythme tout en bénéficiant de l’expertise et d’interaction avec le ou les formateurs.D'après une récente étude de l'ISTF, 32 % des entreprises du secteur de la formation qualifient leur offre comme délivrable majoritairement au format « blended learning », et ce chiffre pourrait bondir jusqu'à 58 % d'ici la fin de la crise sanitaire. C’est pourquoi, Global Knowledge s’efforce d’apporter à ses clients de nouvelles solutions d’apprentissage, en vous proposant un parcours de formations atypique pour devenir certifié Agile Professional Scrum Master ou Professional Scrum Product Owner.Chaque parcours Agile Blended Learning certifiant contient :Le passage de l'examen s'effectuera sur le site Scrum.org.Suivre un parcours Agile Blended Learning offre un certain nombre d'avantages, y compris la flexibilité dans l'apprentissage et la possibilité d'avancer à son rythme ; tout en sachant que l’accès à la plateforme e-learning est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et durant 365 jours.Cela permet notamment de rentabiliser son temps. Tout le monde veut gagner du temps et consacrer ce temps gagné à de nouvelles activités. En suivant un parcours Blended Learning, l’apprenant n’est pas mobilisé dans une salle de cours, il est autonome dans son apprentissage et au final devient certifié en ayant rentabilisé son temps.Un élément important qu'il faut souligner est l'accompagnement par un expert certifié avant d'aller à l'examen : une journée d’accompagnement avec un expert permet des échanges sur l’apprentissage effectué en amont (en ligne), de revenir sur des problématiques non résolues, ou bien tout simplement d’enrichir ses connaissances sur le sujet Agile.Si vous êtes intéressés à suivre un parcours Agile Blended Learning Professional Scrum Master ou Professional Scrum Product Owner, il est temps de vous inscrire à l’un de ces programmes afin de mettre en valeur vos compétences professionnelles au sein de l’entreprise dans laquelle vous travaillez et faire grandir les projets en mode Agile.