Contrairement à ce que Cobalt appelle le "pentesting complet", qui est souvent effectué pour soutenir des facteurs commerciaux tels que la conformité ou les activités de fusion et d'acquisition, la nouvelle offre contribue à accélérer les parcours DevOps des clients tout en s'alignant sur leurs pipelines CI/CD.Elle permet aux organisations de se concentrer sur un domaine spécifique d'un actif, comme une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle version de produit, une vulnérabilité spécifique ou des tests incrémentiels. Parmi les autres cas d'utilisation courants, citons le test des fonctionnalités delta, le test des vulnérabilités exploitables, le test d'une seule catégorie OWASP (Opn Web Application Security Project) et le test des microservices.Russ Cobb, directeur marketing de Cobalt, déclare : "."Le produit vise à maximiser le rendement des équipes de sécurité avec des engagements pentest plus petits qui agissent souvent comme une "deuxième paire d'yeux". Elles seront en mesure d'identifier et de combler les failles de sécurité de manière proactive et plus rapidement, afin de gagner du temps et de minimiser les risques, et d'accélérer les délais de mise en œuvre de la sécurité en rapprochant le pentesting de leur SDLC.Source : Cobalt Qu'en pensez-vous ?