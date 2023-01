Après de nombreuses années d'investissement dans les méthodes Agile pour amorcer "convenablement" sa transformation numérique, Capital One pense désormais à réorganiser ses équipes et se sépare des professionnels en méthodes Agile. Une personne au courant de l'affaire a déclaré à Bloomberg que plus de 1 100 employés ont été touchés par cette décision. Ces travailleurs ont été invités à postuler pour d'autres postes au sein de la banque, des centaines de postes étant ouverts dans toute l'entreprise. Selon des documents déposé par Capital One, la société comptait plus de 55 000 employés au troisième trimestre clos le 20 septembre 2022.À la place, les ingénieurs et les chefs de produit devront utiliser naturellement les routines Agile. « Le rôle Agile dans notre organisation technique était essentiel pour nos premières phases de transformation, mais à mesure que notre organisation mûrissait, la prochaine étape naturelle était d'intégrer les processus de livraison Agile directement dans nos pratiques d'ingénierie de base », a déclaré Capital One. Depuis des années, l'entreprise investit dans la technologie du cloud qui, selon elle, lui permettra d'améliorer ses produits et son ratio d'efficacité, une mesure clé de la rentabilité qui indique combien il en coûte pour produire un dollar de revenu.« Les décisions qui affectent nos associés, en en particulier celles qui impliquent des suppressions de rôles, sont incroyablement difficiles. Cette annonce n'est pas une réflexion sur ces personnes ou sur le travail qu'elles ont accompli au nom de notre organisation technologique. Leurs contributions ont été essentielles à la maturation de notre modèle de fourniture de logiciels et à notre transformation technologique globale », a déclaré la société dans le communiqué. Les suppressions de postes interviennent également à un moment où les entreprises technologiques et les entreprises financières réduisent leurs effectifs et ralentissent les embauches.Richard Fairbank, PDG de Capital One, a vanté les investissements technologiques de l'entreprise lors d'une conférence d'investisseurs le mois dernier, affirmant qu'ils permettaient à l'entreprise d'agir plus rapidement et d'adapter sa réponse à un environnement économique changeant. « Nous avons investi très lourdement dans la technologie et nous continuons à le faire. En même temps, en cours de route, la capacité de générer des gains d'efficacité par rapport au coût de la technologie elle-même - ce que nous appelons les avantages de l'efficacité de la technologie sur la technologie - est vraiment significative », a déclaré Fairbank.En effet, Fairbank a prévenu que la banque avait la possibilité d'éliminer les coûts liés aux technologies existantes. L'entreprise a déclaré que les employés touchés par les suppressions de postes qui ne trouvent pas un autre emploi au sein de Capital One auront droit à une indemnité de départ qui comprendra au moins 16 semaines de rémunération. Par ailleurs, la décision de Capital One de supprimer tous les rôles Agile au sein de l'entreprise intervient à un moment où les méthodes Agile sont de plus en plus décriées. De nombreux experts et développeurs ont affirmé ces dernières années que les équipes devraient abandonner les méthodes Agile.La méthodologie Agile est un ensemble de propositions de démarches et de pratiques pour la mise en œuvre d'un projet. Ces méthodes, dont Scrum et Kanban sont deux des implémentations les plus utilisées, ont très vite été adoptées par les équipes d'ingénierie. Cependant, il semble que les choses ne sont pas toujours aussi simples pour tous les développeurs et tous ceux qui participent à un projet Agile. Erik Meijer, un développeur de l’écosystème .NET disait il y a quelques années : « la méthodologie Agile est un cancer que nous devons éliminer de l’industrie ». Ron Jeffries, expert de l'industrie et signataire du Manifeste Agile, est de cet avis.Jeffries estime qu’il est temps de passer à autre chose. Il conseille aux développeurs d’abandonner les méthodes Agile. Selon lui, ce n'est pas les méthodes qui sont en cause, mais plutôt la manière dont elles sont appliquées. Dans le même ordre d'idée, Andy Hunt, un autre signataire du Manifeste Agile en 2021, n'a pas non plus caché sa déception. Pour lui, Agile n'a pas atteint les objectifs escomptés au départ. Amir Yasin, directeur technique de la société américaine June, spécialisé dans le recrutement de talents de l'IT, a déclaré : « Agile est devenue tout ce que le modèle Waterfall était pour les développeurs, et pire. C’est un loup déguisé en agneau ».Certains développeurs voient également dans la méthodologie Agile un "problème qui pourrait conduire les entreprises technologiques vers une dette technique plus importante". En février 2021, Don Clos, responsable du développement logiciel chez Compuware, une entreprise américaine qui édite des logiciels, a déclaré dans un billet de blogue sur le sujet : « contrairement à ce que beaucoup croient, Agile est une approche qui permet l'accumulation de la dette technique ». Dans une analyse détaillée sur la méthodologie Agile, il identifie au moins cinq situations qui entraînent l'accumulation de la dette technique pour les équipes.« La dette technique n'est évidemment pas limitée aux équipes qui s'appuient sur la méthodologie Agile, et il y a de fortes chances que ces points s'appliquent à de nombreuses équipes qui se basent sur l'approche Waterfall, bien que dans une mesure différente. Quoi qu'il en soit, toutes les équipes sont aujourd'hui tenues d'aller plus vite. Qu'elles s'efforcent de devenir agiles ou qu'elles se battent pour demeurer dans l'approche Waterfall, lorsque vous allez plus vite, la dette technique s'accumule », a conclu Don Clos. Jeudi, les actions de Capital One ont chuté de près de 4 % à 97,98 dollars dans les échanges de l'après-midi.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Capital One de supprimer les profils Agile ?Selon vous, Agile est-elle dépassée ? Est-elle devenue un problème pour les équipes d'ingénierie ?À votre avis, Agile contribue-t-elle à l'accumulation de la dette technique ? Pourquoi ?Selon vous, est-ce la méthodologie Agile le problème ou la façon dont les équipes l'appliquent ?Quelle alternative proposez-vous à Agile ? Pourquoi ?