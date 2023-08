Ils ont essayé de me convaincre que le poker est un outil de planification, pas un jeu.

Si vous voulez être plus efficace, vous devez ajouter des processus, et non les supprimer. Ils nous ont fait assister aux "cérémonies", un nom fantaisiste pour un tas de réunions : stand-ups, groomings, planification, rétrospectives, et Scrum de Scrums. Nous avons passé plus de temps à parler qu'à agir.

Les ordinateurs portables sont interdits en réunion. Nous devions rester debout. Nous faisions circuler un ballon pour que tout le monde reste attentif.

Nous avons passé plus de temps à estimer les story points qu'à écrire des logiciels. Les story points mesurent la complexité, pas le temps, mais nous devions décider combien de story points correspondaient à un sprint.

J'ai dû utiliser la taille des t-shirts pour estimer les logiciels.

Nous avons mesuré le coût de livraison d'un story point, puis nous avons rédigé des contrats dans lesquels les clients payaient pour un lot de "500 story points".

La direction a perdu la tête lorsqu'elle a découvert que les 500 story points d'un projet n'étaient pas les mêmes que les 500 story points d'un autre projet. Nous avons tenu de nombreuses réunions pour régler ce problème.

Imaginez que vous ayez un manager, un scrum master, un product owner et un tech lead. Vous deviez répondre à chacun d'entre eux et à aucun simultanément.

Nous avons payé des personnes qui nous ont dit si nous "brûlions des points" assez rapidement. Les story points n'étaient-ils pas une question de complexité plutôt que de temps ? Peu importe.

Quelques anecdotes :Je crois en la méthode Agile, mais ce n'est pas le cas.Nous avons fait appel à des formateurs Scrum professionnels. Nous avons payé des membres de notre équipe pour qu'ils soient certifiés. Nous avons essayé Scrum de cette façon et de cette autre façon. Nous avons passé des années à le faire.Le résultat était toujours le même : cela ne fonctionnait pas.Scrum est un cancer qui va dévorer votre équipe de développement. Scrum n'est pas fait pour les développeurs. C'est un outil de plus pour que les managers aient l'impression de contrôler la situation.Mais les meilleurs de Scrum sont ceux qui vous regardent dans les yeux et vous disent : "Bien sûr que c'est le cas.Source : Santiago Quel est votre avis sur Scrum ?