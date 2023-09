", déclare Bernd Greifeneder, directeur de la technologie chez Dynatrace. "Parmi les autres conclusions du rapport, 71 % des organisations utilisent des données d'observabilité et des insights pour piloter les décisions d'automatisation et les améliorations des workflows DevOps. Mais 85 % des organisations sont confrontées à des défis dans l'utilisation de ces données.Les trois principaux défis auxquels sont confrontés les organisations sont l'inaccessibilité des données (51 %), le cloisonnement des données (43 %) et la nécessité pour les données de passer par de nombreux systèmes pour être analysées (41 %). 54 % des entreprises investissent dans des plateformes pour faciliter l'intégration des outils et la collaboration entre les équipes impliquées dans les projets d'automatisation.L'étude montre également que 59 % des entreprises s'attendent à ce que les grands modèles de langage (LLM) tels que ChatGPT et Bard aient un impact significatif sur leurs capacités d'automatisation DevOps, les trois principaux avantages étant l'augmentation de la productivité et la réduction des efforts manuels (57 %), l'amélioration de la collaboration en matière de développement, de sécurité et d'opérations (56 %) et la possibilité pour les équipes de générer du code automatiquement (48 %).Source : Dynatrace Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?