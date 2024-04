L'armée américaine annonce une nouvelle politique visant à favoriser l'adoption de pratiques de développement logiciel agiles

En ingénierie logicielle, les pratiques agiles mettent en avant la collaboration entre des équipes auto-organisées et pluridisciplinaires et leurs clients. Elles s'appuient sur l'utilisation d'un cadre méthodologique léger, mais suffisamment centré sur l'humain et la communication. Elles préconisent une planification adaptative, un développement évolutif, une livraison précoce et une amélioration continue, et elles encouragent des réponses flexibles au changement.Les méthodes agiles se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles, impliquent au maximum le demandeur (client) et permettent une grande réactivité à ses demandes. Elles reposent sur un cycle de développement itératif, incrémental et adaptatif.L'évolution des technologies modifie la nature de la guerre. Les logiciels sont passés d'un moyen d'exploitation de systèmes d'armes matériels à un moteur essentiel de presque toutes les armes, entreprises et plateformes de formation de l'armée. L'armée doit être en mesure de développer et de mettre à jour rapidement ces capacités logicielles afin de conserver un avantage concurrentiel. Pour relever ce défi, l'armée américaine a récemment annoncé une nouvelle politique qui modifie son approche du développement de logiciels.Cette nouvelle politique institutionnalise les approches modernes de développement de logiciels dans l'ensemble de l'armée, conformément aux meilleures pratiques de l'industrie. Ces approches - qui comprennent les pratiques agiles et allégées - se concentrent sur le développement itératif et la livraison de logiciels en étroite coordination avec les utilisateurs. Ce type de développement permet de développer et d'affiner rapidement les logiciels au fil du temps, ce qui accélère la capacité de l'armée à fournir aux soldats les capacités dont ils ont besoin.", a déclaré la secrétaire d'État à l'armée, Christine Wormuth. "".", a déclaré Gabe Camarillo, sous-secrétaire d'État à l'armée de terre. "".Pour accélérer l'adoption de ces approches modernes, la politique réforme de nombreux processus institutionnels qui sous-tendent le cycle de vie du développement de logiciels, qui ont toujours été lourds et chronophages. Il s'agit notamment de modifier la manière dont les exigences relatives aux systèmes logiciels sont rédigées, les types de stratégies d'acquisition et les modèles d'achat utilisés, ainsi que la manière dont l'armée rédige ses appels d'offres et ses contrats avec les fournisseurs. Elle rationalise et modernise également les activités d'essai et d'évaluation requises et modifie la manière dont ces solutions sont évaluées pour détecter les cyber-vulnérabilités. Enfin, elle modifie la manière dont les estimations de coûts pour les solutions logicielles agiles sont élaborées et la manière dont ces systèmes sont soutenus et entretenus au fil du temps. Le talent étant un facteur clé de succès, la politique comprend également plusieurs initiatives axées sur le développement du talent et de l'expertise nécessaires à l'exécution d'un développement logiciel moderne.La réforme de ces processus institutionnels passe par une série d'initiatives de réforme ciblées, qui peuvent être résumées par cinq changements clés :Changer la façon dont les exigences sont rédigées : Les exigences logicielles seront définies dans des énoncés de besoins concis et de haut niveau, en lieu et place des documents détaillés et normatifs utilisés par le passé. Conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, les soldats seront continuellement impliqués tout au long du processus afin de s'assurer que les solutions sont affinées au fil du temps en fonction des besoins des utilisateurs.Utiliser des stratégies d'acquisition et de passation de marchés souples : Les stratégies d'acquisition et de passation de marchés pour les efforts de développement de logiciels permettront de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins. Il s'agit notamment de maximiser l'utilisation de la voie d'acquisition des logiciels, qui est conçue pour une livraison rapide et itérative conforme aux pratiques de l'industrie, de recourir à des stratégies de passation de marchés souples, telles que la passation de marchés modulaires, et d'utiliser les types de marchés appropriés qui permettent d'affiner les exigences à mesure que le logiciel évolue et que les besoins de l'utilisateur changent.Rationalisation et modernisation des processus clés : Les processus manuels traditionnels associés au développement et au déploiement des logiciels seront rationalisés et modernisés afin de réduire le temps et les ressources nécessaires à la livraison des logiciels. Il s'agit notamment de réduire les exigences de test faisant double emploi et de rationaliser les processus de cybersécurité, y compris le processus d'obtention de l'autorisation d'opérer sur les réseaux de l'armée.Adopter un nouveau modèle de soutien : Les systèmes basés sur des logiciels ne suivront plus le processus traditionnel selon lequel un système passe au stade du maintien en service une fois le développement terminé. Conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, ces systèmes planifieront au contraire une amélioration et un développement continus tout au long du cycle de vie. Ce changement tient compte du fait que le développement des logiciels modernes n'est jamais terminé.Développement des talents et de l'expertise : Du personnel formé aux différents aspects des pratiques modernes de développement de logiciels sera mis à disposition pour aider les organisations de l'armée à mettre en œuvre ces pratiques. Cela comprend la création du Digital Capabilities Contracting Center of Excellence à Aberdeen Proving Ground afin d'améliorer et de rationaliser les processus de passation de marchés pour les efforts de développement de logiciels. Et la mise en place de l'équipe de gestion et de réponse logicielle, une équipe centralisée d'experts en développement de logiciels au quartier général de l'armée, afin de fournir une expertise et un soutien aux efforts de développement de logiciels planifiés dans l'ensemble de l'entreprise. Simultanément, l'armée étudiera les moyens d'attirer, de retenir et de former plus largement du personnel qualifié dans le domaine du développement moderne.L'armée américaine annonce que cette politique entre en vigueur immédiatement. Au fur et à mesure de l'évolution des meilleures pratiques en matière de développement de logiciels, elle adaptera ses orientations, le cas échéant.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette nouvelle politique est crédible ou pertinente ?Êtes-vous pour ou contre les pratiques agiles pour le développement logiciel ? Est ce que vous vous en servez actuellement dans votre travail ?